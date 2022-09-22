Полсотни банков могут покинуть российский рынок
Глава АКРА Сухов предрёк уход из России порядка 50 банков
Порядка 50 банков уйдут из России в ближайшие годы. Такой прогноз в беседе с газетой "Известия" сделал глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред Центробанка Михаил Сухов.
"Прогнозировать такие истории сложно, но я считаю, что по объективным соображениям разного рода в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков", — сказал он.
По словам эксперта, основные экономические факторы, влияющие на сокращение количества банков, пока не развернулись в полной мере. В частности, речь идёт об уходе нерезидентов и консолидации сектора. При восстановлении надзорной практики с российского рынка до конца года уйдёт порядка десятка банков, а к 2024-му — ещё 30-40 игроков, уверен Сухов.
В настоящий момент, подчеркнул он, в России действует около 60 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Сухов считает, что примерно 20-30 из них покинут рынок. Вероятно, они решат проходить процедуру добровольной ликвидации. Так, "Райффайзен" и "Юникредит" наверняка захотят выйти из российских активов, заключил эксперт.
Ранее Лайф писал, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял и "Денизбанк" (DenizBank). При этом уточнялось, что несколько других крупных банков всё ещё могут выдавать турецкие лиры с российских банковских карт.
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