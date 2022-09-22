Полсотни банков могут покинуть российский рынок

Порядка 50 банков уйдут из России в ближайшие годы. Такой прогноз в беседе с газетой "Известия" сделал глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред Центробанка Михаил Сухов.

"Прогнозировать такие истории сложно, но я считаю, что по объективным соображениям разного рода в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков", — сказал он.

По словам эксперта, основные экономические факторы, влияющие на сокращение количества банков, пока не развернулись в полной мере. В частности, речь идёт об уходе нерезидентов и консолидации сектора. При восстановлении надзорной практики с российского рынка до конца года уйдёт порядка десятка банков, а к 2024-му — ещё 30-40 игроков, уверен Сухов.

В настоящий момент, подчеркнул он, в России действует около 60 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Сухов считает, что примерно 20-30 из них покинут рынок. Вероятно, они решат проходить процедуру добровольной ликвидации. Так, "Райффайзен" и "Юникредит" наверняка захотят выйти из российских активов, заключил эксперт.