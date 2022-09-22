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22 сентября, 08:50

Путин посмертно присвоил молодогвардейцу Виктору Третьякевичу звание Героя России

Лидер РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Виктору Третьякевичу, он погиб в годы Великой Отечественной войны и некоторое время ошибочно считался предателем. Соответствующий указ обнародовал официальный портал правовой информации.

"Присвоить звание Героя Российской Федерации Третьякевичу Виктору Иосифовичу (посмертно)", — говорится в документе.

Согласно указу, звание Третьякевичу присвоено за активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", а также за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Путин наградил Косачёва орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Путин наградил Косачёва орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Ранее Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Вместе с тем ему присвоено звание Героя республики.

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ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Светлана Оперук

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