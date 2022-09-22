Путин посмертно присвоил молодогвардейцу Виктору Третьякевичу звание Героя России

Лидер РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Виктору Третьякевичу, он погиб в годы Великой Отечественной войны и некоторое время ошибочно считался предателем. Соответствующий указ обнародовал официальный портал правовой информации.

Согласно указу, звание Третьякевичу присвоено за активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", а также за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.