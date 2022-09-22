Пять московских военкоматов за день получили ложные сообщения о минировании

Неизвестные весь день 21 сентября сообщали о бомбах в различных военкоматах Москвы. Как пишет телеграм-канал SHOT, ни одно из пяти подобных сообщений не подтвердилось.

Всё началось в 15:15, когда на служебный телефон комиссариата Люблинского района с неизвестного номера пришло СМС с содержанием: "Здание заминировано". На место вызвали полицию, которая не обнаружила никаких взрывчатых устройств. Из здания никого эвакуировать не пришлось.

Продолжились анонимные сообщения через 15 минут, когда в военкомат Чертановского района поступило письмо от некоего Романа Палина, зарегистрированного в Краснодарском крае. Из здания вывели 47 человек, но при проверке ничего найдено не было. В то же время сообщение получил и военный комиссариат Останкинского района. История повторилась: ничего подозрительного не нашли.

Вечером в 21:10 неустановленное лицо позвонило в военкомат Замоскворецкого района, сообщив, что здание "скоро взорвётся". Никаких взрывных устройств ни в здании, ни на прилегающей территории не обнаружили. А в 22:00 уже в полицию обратился некий Андрей Иванов, сообщив, что получил от "друзей из Киева" сообщение о минировании дома на улице Вавилова, 44. Здание Объединённого военного комиссариата Гагаринского района обследовали, но угроз не нашли.