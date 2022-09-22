В России за сутки снова выявили более 53 тысяч случаев ковида
За минувшие сутки в России выявили 53 457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.
По его данным, выздоровело 57 019 пациентов, скончалось от ковида за сутки 106 человек — это на одного больше, чем днём ранее. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 386 447 смертей от вируса, а общее количество заражений достигло 20 641 559.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что общее число подтверждённых случаев заражения ковидом в мире с начала пандемии превысило 610 миллионов.
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