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22 сентября, 08:27

В России за сутки снова выявили более 53 тысяч случаев ковида

За минувшие сутки в России выявили 53 457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

По его данным, выздоровело 57 019 пациентов, скончалось от ковида за сутки 106 человек — это на одного больше, чем днём ранее. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 386 447 смертей от вируса, а общее количество заражений достигло 20 641 559.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что общее число подтверждённых случаев заражения ковидом в мире с начала пандемии превысило 610 миллионов.

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Unsplash

Максим Плетнёв
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