Депутаты новой волны отметили значимость русского единения

Всемирный день русского единения отмечается в России и других странах ежегодно 21 сентября. В 2022 году он приобрёл особое значение, именно в этот день президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны и в том числе отметил значимость единства и сплочения в отечественной истории. В социальных сетях к поздравлениям присоединились депутаты новой волны, которые поддержали позицию главы государства и отметили особую важность единения граждан России с соотечественниками, проживающими за пределами страны.

К примеру, зампредседателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов подчеркнул уникальную роль русского общества.

"В какой бы точке не находился наш русский человек, пусть он или она гордится нашей славной историей, судьбой целого народа, особенностями русской души. То, чем мы отличаемся от других, делает нас уникальными", — написал он в соцсетях.

Александр Спиридонов. Фото © ER.RU

Парламентарий добавил, что по удивительной случайности "именно в эти дни происходят масштабные события, которые влияют на судьбы не только отдельных людей на освобождённых территориях, но и целой русской нации". Об удивительных исторических параллелях написал в соцсетях и зампредседателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков.

"В 862 году при княжении Рюрика на Руси началось объединение русских племён. Это особенный праздник для русских людей, не только в России, но и за её пределами. Сегодня особенно актуальным является объединение русского народа и создание единого русскоязычного пространства, чтобы мы могли жить без условных границ, в мире и согласии", — отметил он.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в своём посте поддержала решение президента Владимира Путина о частичной мобилизации, а также призвала граждан подумать о помощи, которую каждый из нас может оказать Российской армии и обществу в целом.

Яна Лантратова. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

"Как совершенно верно заметил Владимир Владимирович, коллективный Запад уже не скрывает своих истинных целей в этой борьбе. Они в том, чтобы одолеть Россию на корню, поэтому и уровень противостояния этой угрозе должен быть соответствующим", — написала она.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров со своей стороны подчеркнул, что обращение Владимира Путина — это шанс для России, как прежде в истории, сплотиться перед лицом внешнего врага. Депутат рассказал, что ежедневно на фронт записываются добровольцы из самых разных регионов России, а многие промышленные предприятия готовы перейти на усиленный режим работы для помощи фронту.

"Запад приближает время, когда ни один русский не может остаться в стороне от судьбы России", — резюмировал он.