Поправки о гарантиях трудовых прав участников СВО внесут в Госдуму до вторника

Поправки в Трудовой кодекс России, гарантирующие права участников спецоперации на Украине, внесут в Госдуму до следующего пленарного заседания палаты, которое пройдёт во вторник, 27 сентября. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Ранее анонсированные поправки "Единой России" в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников СВО — как мобилизованных, так и добровольцев — будут внесены до следующего заседания Госдумы", — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Авторы инициативы будут просить коллег по Думе принять поправки в ускоренном порядке. Нововведения коснутся как добровольцев, так и мобилизованных граждан, добавил Хинштейн.