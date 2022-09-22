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Опубликовано 22 сентября 2022, 08:21

Поправки о гарантиях трудовых прав участников СВО внесут в Госдуму до вторника

Поправки в Трудовой кодекс России, гарантирующие права участников спецоперации на Украине, внесут в Госдуму до следующего пленарного заседания палаты, которое пройдёт во вторник, 27 сентября. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Ранее анонсированные поправки "Единой России" в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников СВО — как мобилизованных, так и добровольцев — будут внесены до следующего заседания Госдумы", — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Авторы инициативы будут просить коллег по Думе принять поправки в ускоренном порядке. Нововведения коснутся как добровольцев, так и мобилизованных граждан, добавил Хинштейн.

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