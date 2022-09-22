Союзные силы освободили населённый пункт Жованка в ДНР

Группировка войск ДНР и ЛНР при поддержке Вооружённых сил России освободила населённый пункт Жованка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

"По состоянию на 22 сентября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Жованку", — сказано в телеграм-канале штаба.