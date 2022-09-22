Союзные силы освободили населённый пункт Жованка в ДНР
Группировка войск ДНР и ЛНР при поддержке Вооружённых сил России освободила населённый пункт Жованка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 22 сентября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Жованку", — сказано в телеграм-канале штаба.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЛНР освобождена почти полностью, а в ДНР ведутся бои. По словам главы российского государства, за "восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений, поэтому военные действуют планомерно и грамотно, освобождая донецкую землю шаг за шагом".
Telegram-канал Народной милиции ДНР