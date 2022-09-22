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22 сентября, 08:14
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Союзные силы освободили населённый пункт Жованка в ДНР

Группировка войск ДНР и ЛНР при поддержке Вооружённых сил России освободила населённый пункт Жованка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

"По состоянию на 22 сентября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Жованку", — сказано в телеграм-канале штаба.

Названо самое сложное направление на фронте для союзных сил

Названо самое сложное направление на фронте для союзных сил

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЛНР освобождена почти полностью, а в ДНР ведутся бои. По словам главы российского государства, за "восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений, поэтому военные действуют планомерно и грамотно, освобождая донецкую землю шаг за шагом".

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Telegram-канал Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков
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