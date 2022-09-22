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Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 08:24

Депутат горсовета Улан-Удэ отправился на военные сборы по повестке

Депутат горсовета Улан-Удэ Сигачёв съездил в военкомат за повесткой и отправится на сборы

Депутат горсовета Улан-Удэ Дмитрий Сигачёв. Обложка © Telegram / Горсовет Улан-Удэ

Депутат горсовета Улан-Удэ Дмитрий Сигачёв. Обложка © Telegram / Горсовет Улан-Удэ

Депутат городского Улан-Удэнского совета депутатов Дмитрий Сигачёв самовольно съездил в военкомат за повесткой и в рамках частичной мобилизации на спецоперацию отправится на военные сборы. Об этом сообщила пресс-служба местного горсовета в телеграм-канале.

"Сегодня утром сам съездил в военкомат и получил повестку. Я не могу оставаться в стороне от того, что происходит. И буду стараться помочь моей стране и тем, кто встал на её защиту", — заявил Сигачёв.

Теперь же он собирается на сборы. Депутат уверен, что глава государства делает всё необходимое, чтобы защитить родину и территориальный суверенитет.

Раскрыты главные критерии отбора при частичной мобилизации
Раскрыты главные критерии отбора при частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Евгения Колесникова
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