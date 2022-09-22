Депутат горсовета Улан-Удэ отправился на военные сборы по повестке
Депутат горсовета Улан-Удэ Сигачёв съездил в военкомат за повесткой и отправится на сборы
Депутат горсовета Улан-Удэ Дмитрий Сигачёв. Обложка © Telegram / Горсовет Улан-Удэ
Депутат городского Улан-Удэнского совета депутатов Дмитрий Сигачёв самовольно съездил в военкомат за повесткой и в рамках частичной мобилизации на спецоперацию отправится на военные сборы. Об этом сообщила пресс-служба местного горсовета в телеграм-канале.
"Сегодня утром сам съездил в военкомат и получил повестку. Я не могу оставаться в стороне от того, что происходит. И буду стараться помочь моей стране и тем, кто встал на её защиту", — заявил Сигачёв.
Теперь же он собирается на сборы. Депутат уверен, что глава государства делает всё необходимое, чтобы защитить родину и территориальный суверенитет.
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.