Депутат горсовета Улан-Удэ отправился на военные сборы по повестке

Депутат городского Улан-Удэнского совета депутатов Дмитрий Сигачёв самовольно съездил в военкомат за повесткой и в рамках частичной мобилизации на спецоперацию отправится на военные сборы. Об этом сообщила пресс-служба местного горсовета в телеграм-канале.

"Сегодня утром сам съездил в военкомат и получил повестку. Я не могу оставаться в стороне от того, что происходит. И буду стараться помочь моей стране и тем, кто встал на её защиту", — заявил Сигачёв.