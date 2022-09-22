ПВО сбила украинские беспилотники в трёх районах Крыма
Упавший в Джанкое беспилотник. Фото © LIFE
В трёх районах Крыма сбиты беспилотники Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"Сегодня в трёх районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в крымском Джанкое на дорогу упал беспилотный летательный аппарат. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. На фото с места видно, что дорога перекрыта, а возле осколков беспилотника находятся люди.