Премьер Венгрии призвал снять энергетические санкции с России до конца года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС до конца года снять с России энергетические санкции, потому что эти ограничения наносят больше вреда самим европейцам. Слова Орбана на встрече с членами парламентской фракции правящей партии "Фидес – Венгерский гражданский союз" приводит газета Magyar Nemzet.

"Он призвал членов своей фракции сделать всё возможное для того, чтобы Европа сняла эти санкции не позднее конца года", — пишет издание.

Орбан считает, что в ноябре будет реальная политическая возможность для пересмотра ограничений. Венгерский премьер полагает, что в случае отмены санкций цены в Европе сразу же снизятся вдвое, экономика ЕС восстановится и избежит угрозы рецессии.