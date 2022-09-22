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22 сентября, 09:06

Премьер Венгрии призвал снять энергетические санкции с России до конца года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС до конца года снять с России энергетические санкции, потому что эти ограничения наносят больше вреда самим европейцам. Слова Орбана на встрече с членами парламентской фракции правящей партии "Фидес – Венгерский гражданский союз" приводит газета Magyar Nemzet.

"Он призвал членов своей фракции сделать всё возможное для того, чтобы Европа сняла эти санкции не позднее конца года", — пишет издание.

Орбан считает, что в ноябре будет реальная политическая возможность для пересмотра ограничений. Венгерский премьер полагает, что в случае отмены санкций цены в Европе сразу же снизятся вдвое, экономика ЕС восстановится и избежит угрозы рецессии.

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Ранее Виктор Орбан уже предупреждал, что санкции, введённые против России, вызвали такую инфляцию и нехватку энергии в странах ЕС, что кризис может поставить "на колени" весь регион.

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Getty Images / Michael Gruber

Александра Вишнякова

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