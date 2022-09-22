В Госдуме рассказали о депутатах, находящихся в зоне спецоперации

Член Комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев рассказал о депутатах, участвующих в специальной военной операции на Украине. Так, в беседе с телеканалом "360" парламентарий заявил , что в боевых действиях задействованы шесть его коллег.

"Я знаю, что человек шесть депутатов находятся там уже давно. Сейчас отправится большая группа депутатов, которые будут готовить референдум. А кто конкретно записался добровольцем в воинские части, я не могу сказать", — подчеркнул Соболев.