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Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 13:03
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В Госдуме рассказали о депутатах, находящихся в зоне спецоперации

Депутат Госдумы Соболев заявил, что шесть его коллег находятся в зоне СВО уже давно

Член Комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев рассказал о депутатах, участвующих в специальной военной операции на Украине. Так, в беседе с телеканалом "360" парламентарий заявил, что в боевых действиях задействованы шесть его коллег.

"Я знаю, что человек шесть депутатов находятся там уже давно. Сейчас отправится большая группа депутатов, которые будут готовить референдум. А кто конкретно записался добровольцем в воинские части, я не могу сказать", — подчеркнул Соболев.

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Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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