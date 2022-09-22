В Госдуме рассказали о депутатах, находящихся в зоне спецоперации
Депутат Госдумы Соболев заявил, что шесть его коллег находятся в зоне СВО уже давно
Член Комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев рассказал о депутатах, участвующих в специальной военной операции на Украине. Так, в беседе с телеканалом "360" парламентарий заявил, что в боевых действиях задействованы шесть его коллег.
"Я знаю, что человек шесть депутатов находятся там уже давно. Сейчас отправится большая группа депутатов, которые будут готовить референдум. А кто конкретно записался добровольцем в воинские части, я не могу сказать", — подчеркнул Соболев.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
ТАСС / Сергей Бобылев