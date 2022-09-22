В "Единой России" заявили о желании парламентариев поехать на фронт
Турчак сообщил о потоке обращений от депутатов и сенаторов, желающих принять участие в СВО
Среди депутатов и сенаторов от "Единой России" уже есть много желающих принять участие в спецоперации на Украине, несмотря на то что по закону у них есть отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
"Со вчерашнего дня получаю поток обращений от депутатов нашей фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных наших коллег тоже. С каждым, кто принял для себя такое решение, проговорим детали, где возможно, вместе решим по исполнению их обязанностей на время отсутствия", — написал он в телеграм-канале.
Турчак отметил, что происходящие сегодня в стране события касаются абсолютно всех россиян, поэтому "в вопросах защиты Родины не может быть никаких исключений". В ближайшее время он также пообещал сообщить имена коллег, которые отправятся на передовую.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
ТАСС / Станислав Красильников