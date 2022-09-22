Песков: Решений о введении специальных мер в экономике из-за мобилизации не принималось
Решений о внедрении специальных мер в экономике из-за частичной мобилизации в настоящий момент не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент каких-либо решений на этот счёт не принималось", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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