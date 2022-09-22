Песков: Решений о введении специальных мер в экономике из-за мобилизации не принималось

Решений о внедрении специальных мер в экономике из-за частичной мобилизации в настоящий момент не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент каких-либо решений на этот счёт не принималось", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.