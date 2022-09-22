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22 сентября, 10:24

Песков отказался раскрыть детали обмена пленными и подтвердить, что среди них был Медведчук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать детали обмена пленными с Украиной, в том числе подтвердить информацию СМИ о том, что в их числе был политик Виктор Медведчук.

"Я не могу комментировать информацию об этом обмене. Вы знаете, что была информация по линии нашего Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует", — ответил представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг.

Минобороны показало видео возвращения военных РФ и Донбасса из плена на Украине

Минобороны показало видео возвращения военных РФ и Донбасса из плена на Украине

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате обмена пленными с Украиной в Россию вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, ведомство показало кадры возвращения военнослужащих России и республик Донбасса из плена на Украине.

Отметим, что "Коммерсант" со ссылкой на украинскую сторону сообщил, что Киев передал Москве задержанного оппозиционного политика Виктора Медведчука. Подтверждения этой информации пока нет.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Алексей Берковиц

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