Песков отказался раскрыть детали обмена пленными и подтвердить, что среди них был Медведчук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать детали обмена пленными с Украиной, в том числе подтвердить информацию СМИ о том, что в их числе был политик Виктор Медведчук.

"Я не могу комментировать информацию об этом обмене. Вы знаете, что была информация по линии нашего Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует", — ответил представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг.