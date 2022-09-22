Минобороны показало видео возвращения военных РФ и Донбасса из плена на Украине

Минобороны РФ показало кадры возвращения военнослужащих России и республик Донбасса из плена на Украине. Видео опубликовано в сводке военного ведомства в телеграм-канале.

На кадрах представлен самолёт Ил-76, стоящий на подмосковном аэродроме Чкаловский, из которого выходят освобождённые солдаты. Некоторые из них хромают, но показывают большие пальцы операторам.

Возвращение солдат России и Донбасса из плена на Украине. Видео © Telegram-канал Минобороны РФ