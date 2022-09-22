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Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 09:37
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Минобороны показало видео возвращения военных РФ и Донбасса из плена на Украине

Минобороны РФ показало кадры возвращения военнослужащих России и республик Донбасса из плена на Украине. Видео опубликовано в сводке военного ведомства в телеграм-канале.

На кадрах представлен самолёт Ил-76, стоящий на подмосковном аэродроме Чкаловский, из которого выходят освобождённые солдаты. Некоторые из них хромают, но показывают большие пальцы операторам.

Возвращение солдат России и Донбасса из плена на Украине. Видео © Telegram-канал Минобороны РФ

Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате обмена в Россию вернулось 55 военнопленных. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях Минобороны, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Ъ": Россия и Украина обменяли военнопленных, в их числе Виктор Медведчук
"Ъ": Россия и Украина обменяли военнопленных, в их числе Виктор Медведчук
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Кадр из видео Telegram-канала Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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