Минобороны показало видео возвращения военных РФ и Донбасса из плена на Украине
Минобороны РФ показало кадры возвращения военнослужащих России и республик Донбасса из плена на Украине. Видео опубликовано в сводке военного ведомства в телеграм-канале.
На кадрах представлен самолёт Ил-76, стоящий на подмосковном аэродроме Чкаловский, из которого выходят освобождённые солдаты. Некоторые из них хромают, но показывают большие пальцы операторам.
Возвращение солдат России и Донбасса из плена на Украине. Видео © Telegram-канал Минобороны РФ
Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате обмена в Россию вернулось 55 военнопленных. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях Минобороны, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Кадр из видео Telegram-канала Минобороны РФ