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22 сентября, 09:37

Минобороны показало видео возвращения военных РФ и Донбасса из плена на Украине

Минобороны РФ показало кадры возвращения военнослужащих России и республик Донбасса из плена на Украине. Видео опубликовано в сводке военного ведомства в телеграм-канале.

На кадрах представлен самолёт Ил-76, стоящий на подмосковном аэродроме Чкаловский, из которого выходят освобождённые солдаты. Некоторые из них хромают, но показывают большие пальцы операторам.

Возвращение солдат России и Донбасса из плена на Украине. Видео © Telegram-канал Минобороны РФ

Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате обмена в Россию вернулось 55 военнопленных. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях Минобороны, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Ъ": Россия и Украина обменяли военнопленных, в их числе Виктор Медведчук

"Ъ": Россия и Украина обменяли военнопленных, в их числе Виктор Медведчук

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Кадр из видео Telegram-канала Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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