Куда могут отправить мобилизованных После дополнительного призыва в ВС РФ на Украине может оказаться 300 тыс. российских военных. Как это решение изменит тактику Армии России и где эти люди могут пригодиться — в материале Лайфа. 230981 230981 Фото © Shutterstock

Частичная мобилизация в России

В ходе выступления 21 сентября, посвящённого частичной мобилизации резервистов, президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что Киев отказался решать проблему Донбасса мирным путём.

Стало абсолютно ясно, что новое <...> крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем так же неизбежно последовала бы и атака на российский Крым — на Россию. В этой связи решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным. Её главные цели — освобождение всей территории Донбасса — были и остаются неизменными Владимир Путин Президент Российской Федерации

Сейчас Россия полным ходом освобождает Донбасс. Армия России также освободила от украинских боевиков значительные территории Херсонской и Запорожской областей, и вследствие этого образовалась линия боевого соприкосновения протяжённостью в 1000 км.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что всего планируется призвать в Вооружённые силы 300 тыс. человек. По словам военного эксперт Алексея Леонкова, частичная мобилизация — это тщательно спланированное и продуманное мероприятие. Вопреки заявлениям британского министра обороны Бена Уоллеса, оно отнюдь не вызвано неудачами СВО, скорее наоборот — продиктовано необходимостью как можно быстрее завершить спецоперацию.

Во-первых, как уже было сказано, Донбасс почти освобождён, во-вторых, Россия не собирается бросать на фронт необученных и непроинформированных военных. Те 300 тыс. резервистов, о которых говорил Шойгу, появятся не завтра, это понятно. Но уже ясно, что отбор произошёл. Уже была проведена работа, теперь резервисты получат повестки, их будут вызывать в места сбора, потом отправки на обучение, подготовка, проверка, экипировка и так далее. Это люди с опытом, которые хорошо понимают, что нужно делать Алексей Леонков Военный эксперт

Однако далеко не все мобилизованные попадут именно на фронт. Большинство из них может сменить регулярные войска в местах дислокации: например, на государственной границе на Дальнем Востоке, юге России, западе и северных рубежах. После плановой ротации частично мобилизованных части и соединения внутри страны могут переместить на Украину, однако "разрыва линии безопасности" не произойдёт, поскольку их место займут те, кому пришли повестки. 300 тыс. человек достаточно, чтобы практически полностью сменить на боевых постах такие соединения, как Западный военный округ ВС РФ.

Куда отправят служить после мобилизации

Неизбежность проведения референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России сильно нервирует Киев и Запад. Противник пытается этому противостоять и даже после референдумов, скорее всего, будет стараться дестабилизировать обстановку на территориях, которые станут российскими.

Первый раз референдум был объявлен на 19 сентября, и херсонское наступление ВСУ велось синхронно, и по Донбассу готовили удар. И обстрелы городов — очень большой боекомплект, я скажу, истратили. Киев настроен серьёзно сорвать референдумы, но что бы он ни делал, референдумы состоятся Алексей Леонков Военный эксперт

Эксперт добавил также, что будут задействованы именно те военные, которые нужны для обеспечения безопасности на особо важных направлениях. Если украинская армия попытается провести наступление по старым маршрутам, например, по линии Николаев – Херсон, то расширенная группировка ВС РФ (которая после проведения референдума, вероятно, будет защищать уже территорию России) сможет проводить более агрессивные и эффективные боевые действия. Не исключено, что очередная попытка прощупать фронт на прочность будет стоить ВСУ потери не только Николаева, но и Одессы, а также ряда других крупных городов.

Какие направления усилят резервисты? Они нужны на всех направлениях и будут, соответственно, использованы там, где нужны в первую очередь: в Донбассе, Херсоне и так далее. Кто-то окажется на "передке", а кто-то — подальше от него. Работы много, и людей нужно много. Фронт растянулся, и его нужно укрепить, чтобы он был одинаково хорошо защищён Алексей Леонков Военный эксперт

Дополнительные силы в 300 тыс. человек положительно повлияют на ход спецоперации. Поменяется характер боевых действий, спецоперация станет более интенсивной по вполне понятным причинам: во-первых, за счёт увеличения контингента, во-вторых, за счёт увеличения техники, управляемой новыми специалистами, и вооружений на стороне ВС РФ.

Они столкнутся с группировкой, которая вырастет в три раза. И это будут обученные переподготовленные кадры. К тому же их на месте введут в курс дела более опытные бойцы. А этому будет предшествовать качественная переподготовка, укомплектование бойцов Алексей Леонков Военный эксперт

Карта боевых действий на Украине

В беседе с Лайфом президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров рассказал, как в связи с изменившимися обстоятельствами трансформируется характер спецоперации.

ЛНР, ДНР, Херсонская область, Запорожская — это уже будет территория России. Это уже совсем другие действия по отношению уже к Украине. По нашему закону тот, кто посягает на территорию России, является врагом, поэтому он будет уничтожен в полной мере. Вот чем, на мой взгляд, вызвано то, что объявил сейчас наш президент. Меняется концепция военной операции Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

Гончаров добавил, что после референдума эти территории, вероятно, войдут в состав России, а когда на одну страну нападает другая страна, то "это уже совершенно другой военный объём операций, которые должны проводить вооружённые силы".

Карта спецоперации на Украине Смотреть

Потери России и Украины на сегодня

Цель второй фазы СВО — защита Донбасса и изгнание с его территории украинских вооружённых сил — практически достигнута.

В своём выступлении министр обороны РФ Сергей Шойгу признался, что в ходе проведения СВО не обошлось без потерь в рядах ВС РФ.

Не могу не сказать о потерях. Потери составляют 5937 человек. И здесь не могу ещё и ещё раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг Сергей Шойгу Министр обороны России

Эксперты отмечают, что группировка ВС РФ на Украине в 300 тыс. человек позволит увеличить плотность огня и качество поражения украинской армии на всём протяжении фронта. В первые месяцы спецоперации перевес в плотности огня был примерно 1 к 15 в пользу Российской армии. После того как на фронт прибудет подкрепление и новая техника, плотность огня может увеличиться в три раза — до соотношения 1 к 30 в пользу ВС РФ. Это позволит снизить количество потерь и ранений: армия сможет проводить огневые налёты круглые сутки и лишит противника возможности атаковать.

Такие огневые возможности, к которым, вероятно, могут добавиться действия дальней и стратегической авиации, военно-морского флота и ракетных войск, не в ограниченном, а в полноценном войсковом варианте позволят существенно расширить и ускорить освобождение территорий, занятых ВСУ, и приблизить день завершения спецоперации на Украине.

Фото © Shutterstock Где больше всего нужны 300 тыс. мобилизованных из России? 0 Донбасс Херсон Запорожье Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев