Медведев: Россия будет защищаться любым оружием, включая новейшее и ядерное

Россия намерена использовать для собственной защиты любое оружие, в том числе новое и ядерное. Об этом в телеграм-канале заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решения президента РФ Владимира Путина, озвученные им в ходе обращения к нации .

Причём для этой защиты будут использоваться как мобилизационные возможности, так и любое российское оружие, в том числе ядерное или то, что создано "на новых принципах". Кроме того, Медведев упомянул, что референдумы по присоединению к России Луганской и Донецкой народных республик и других освобождённых территорий состоятся.