Медведев: Россия будет защищаться любым оружием, включая новейшее и ядерное
Россия намерена использовать для собственной защиты любое оружие, в том числе новое и ядерное. Об этом в телеграм-канале заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решения президента РФ Владимира Путина, озвученные им в ходе обращения к нации.
"Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооружёнными силами России", — написал он.
Причём для этой защиты будут использоваться как мобилизационные возможности, так и любое российское оружие, в том числе ядерное или то, что создано "на новых принципах". Кроме того, Медведев упомянул, что референдумы по присоединению к России Луганской и Донецкой народных республик и других освобождённых территорий состоятся.
Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
VK / Дмитрий Медведев