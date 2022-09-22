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Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 09:35
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Медведев: Россия будет защищаться любым оружием, включая новейшее и ядерное

Россия намерена использовать для собственной защиты любое оружие, в том числе новое и ядерное. Об этом в телеграм-канале заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решения президента РФ Владимира Путина, озвученные им в ходе обращения к нации.

"Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооружёнными силами России", — написал он.

Причём для этой защиты будут использоваться как мобилизационные возможности, так и любое российское оружие, в том числе ядерное или то, что создано "на новых принципах". Кроме того, Медведев упомянул, что референдумы по присоединению к России Луганской и Донецкой народных республик и других освобождённых территорий состоятся.

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Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

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VK / Дмитрий Медведев

Евгения Колесникова
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