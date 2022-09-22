Турция попытается балансировать в ситуации с российскими картами "Мир", уверен эксперт

Массовых проблем с использованием банковских карт "Мир" в Турции пока не наблюдается. Анкара будет балансировать при принятии решения отказаться от них. Об этом Лайфу рассказал доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления Вадим Жуков.

"Дальнейшее развитие этих процессов полностью зависит от того, какая чаша перевесит — выгода от расчётов для турецких банков с российскими картами или проблемы, которые могут возникнуть для бизнеса с Западом", — сказал он.

При этом Жуков подчеркнул, что россияне оплачивают туры "всё включено" в Турцию рублями, поэтому дополнительных трат практически нет. Он добавил, что по картам "Мир" средний чек обычных для туристов трат составляет всего порядка четыре тысячи рублей. С подобным подходом проблем у россиян на отдыхе возникать не должно, уверен специалист.

"Есть вероятность возникновения проблем у путешественников с высокими доходами, которые предпочитают путешествовать самостоятельно, собираются на шопинг в Турцию в связи с уходом из России многих известных брендов. Но доля таких туристов составляет 2–3%", — уточнил эксперт.

Однако эксперты турбизнеса на всякий случай дали рекомендации при отключении карт "Мир" в Турции. Среди них: покупка тура и экскурсий у туроператора, оформление карты "Мир" не находящегося под санкциями банка, а также обмен рублей на наличные лиры перед поездкой.