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Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 09:25
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ВКС РФ уничтожили до ста военных ВСУ и установку HIMARS в Харьковской области

Воздушно-космические силы России уничтожили до ста военнослужащих ВСУ и одну установку реактивной системы залпового огня HIMARS в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар по подразделениям 93-й механизированной бригады ВСУ был нанесён в населённом пункте Моначиновка.

"Уничтожено до ста боевиков и до двадцати единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Также генерал-лейтенант добавил, что подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты в результате неудачной попытки форсирования реки Оскол в районе населённого пункта Двуречное Харьковской области.

Один из украинских батальонов выведен из строя огневыми ударами ВС РФ
Один из украинских батальонов выведен из строя огневыми ударами ВС РФ

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих в районе Северска. Высокоточными ракетами воздушного базирования был поражён временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, указал Игорь Конашенков.

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