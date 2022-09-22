ВКС РФ уничтожили до ста военных ВСУ и установку HIMARS в Харьковской области

Воздушно-космические силы России уничтожили до ста военнослужащих ВСУ и одну установку реактивной системы залпового огня HIMARS в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар по подразделениям 93-й механизированной бригады ВСУ был нанесён в населённом пункте Моначиновка.

"Уничтожено до ста боевиков и до двадцати единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Также генерал-лейтенант добавил, что подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты в результате неудачной попытки форсирования реки Оскол в районе населённого пункта Двуречное Харьковской области.