Три взвода иностранных гаубиц были уничтожены российскими военными на Украине
Минобороны: Российские военные поразили три взвода гаубиц М777 на Украине
Российские силовики в рамках специальной военной операции на Украине поразили три взвода гаубиц М777 американского производства и один — реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены <...> три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 в районах Великая Костромка Днепропетровской области, Днепровское и Явкино Николаевской области", — сказал он.
Российским военным также удалось поразить командный пункт батальона 1-й танковой бригады Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Весёлое ДНР, а ещё — взвод РСЗО HIMARS в районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих в районе Северска. Там же российские военные уничтожили 15 единиц боевой техники и свыше тысячи боеприпасов к миномётам.
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