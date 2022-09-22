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22 сентября, 09:20

Три взвода иностранных гаубиц были уничтожены российскими военными на Украине

Минобороны: Российские военные поразили три взвода гаубиц М777 на Украине

Российские силовики в рамках специальной военной операции на Украине поразили три взвода гаубиц М777 американского производства и один — реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены <...> три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 в районах Великая Костромка Днепропетровской области, Днепровское и Явкино Николаевской области", — сказал он.

Российский военным также удалось поразить командный пункт батальона 1-й танковой бригады Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Весёлое ДНР, а ещё — взвод РСЗО HIMARS в районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области.

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Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих в районе Северска. Там же российские военные уничтожили 15 единиц боевой техники и свыше тысячи боеприпасов к миномётам.

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Telegram / Минобороны России

Светлана Оперук

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