ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных при попытке переправы через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщается в брифинге Минобороны России.

"В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады, предпринявших неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населённого пункта Двуречное Харьковской области, противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты", — говорится в сообщении.