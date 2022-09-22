ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных при попытке переправы через реку Оскол
ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных при попытке переправы через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщается в брифинге Минобороны России.
"В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады, предпринявших неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населённого пункта Двуречное Харьковской области, противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина лишилась половины своей армии в ходе боевых действий. По его словам, это стало причиной уже четвёртой волны мобилизации, объявленной Киевом: призваны ещё 300 тысяч украинцев.
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