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Опубликовано 22 сентября 2022, 09:15

ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных при попытке переправы через реку Оскол

ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных при попытке переправы через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщается в брифинге Минобороны России.

"В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады, предпринявших неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населённого пункта Двуречное Харьковской области, противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты", — говорится в сообщении.

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Напомним, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина лишилась половины своей армии в ходе боевых действий. По его словам, это стало причиной уже четвёртой волны мобилизации, объявленной Киевом: призваны ещё 300 тысяч украинцев.

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Getty Images / Metin Aktas

Александра Вишнякова
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