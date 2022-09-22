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22 сентября, 09:11

"Не я принимал решение": Динамовец Лаксальт назвал сроки возвращения российских футбольных клубов в еврокубки

Футболист "Динамо" Лаксальт: Думаю, в следующем сезоне российские клубы вернут в Европу

Уругвайский легионер московского "Динамо" Диего Лаксальт считает, что российские футбольные клубы в следующем сезоне вернутся в еврокубки. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

"Когда Россию вернут в еврокубки? Сложно про это сейчас говорить, всё-таки не я принимал данное решение. Я надеюсь и думаю, что в следующем сезоне все российские клубы и сборные будут вновь играть в Европе", — сказал Лаксальт.

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29-летний защитник выступает за "Динамо" с июня 2021 года. В составе бело-голубых он провёл 20 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее уругваец играл в Италии за "Болонью", "Эмполи", "Дженоа", "Милан" и "Торино". Также на его счету 24 матча в составе национальной сборной.

Напомним, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах на неопределённый срок. Мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций и Евро-2024.

Обложка ©

ФК "Динамо"

Роман Фейгин

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