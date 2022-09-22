"Не я принимал решение": Динамовец Лаксальт назвал сроки возвращения российских футбольных клубов в еврокубки

Уругвайский легионер московского "Динамо" Диего Лаксальт считает, что российские футбольные клубы в следующем сезоне вернутся в еврокубки. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

"Когда Россию вернут в еврокубки? Сложно про это сейчас говорить, всё-таки не я принимал данное решение. Я надеюсь и думаю, что в следующем сезоне все российские клубы и сборные будут вновь играть в Европе", — сказал Лаксальт.

29-летний защитник выступает за "Динамо" с июня 2021 года. В составе бело-голубых он провёл 20 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее уругваец играл в Италии за "Болонью", "Эмполи", "Дженоа", "Милан" и "Торино". Также на его счету 24 матча в составе национальной сборной.