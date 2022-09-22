Больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины
Минобороны объявило о возвращении с Украины 55 военнопленных из России и республик Донбасса
В результате обмена пленными с Украиной в Россию вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооружённых сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказал он в ходе брифинга.
Сейчас они находятся в медицинских учреждениях Минобороны. Всем освобождённым предоставлена возможность связаться с родственниками, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Ранее Лайф рассказывал, что российские десантники захватили украинские трофейные БТР и БМП. На сегодняшний день военные спокойно восстанавливают, осваивают и готовятся применять в бою технику.
ТАСС / Александр Патрин