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Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 09:15
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Больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины

Минобороны объявило о возвращении с Украины 55 военнопленных из России и республик Донбасса

В результате обмена пленными с Украиной в Россию вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооружённых сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказал он в ходе брифинга.

Сейчас они находятся в медицинских учреждениях Минобороны. Всем освобождённым предоставлена возможность связаться с родственниками, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Ъ": Россия и Украина обменяли военнопленных, в их числе Виктор Медведчук
"Ъ": Россия и Украина обменяли военнопленных, в их числе Виктор Медведчук

Ранее Лайф рассказывал, что российские десантники захватили украинские трофейные БТР и БМП. На сегодняшний день военные спокойно восстанавливают, осваивают и готовятся применять в бою технику.

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ТАСС / Александр Патрин

Артур Лапсаков
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