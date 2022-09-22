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22 сентября, 09:15

Больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины

Минобороны объявило о возвращении с Украины 55 военнопленных из России и республик Донбасса

В результате обмена пленными с Украиной в Россию вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооружённых сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказал он в ходе брифинга.

Сейчас они находятся в медицинских учреждениях Минобороны. Всем освобождённым предоставлена возможность связаться с родственниками, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Ъ": Россия и Украина обменяли военнопленных, в их числе Виктор Медведчук

"Ъ": Россия и Украина обменяли военнопленных, в их числе Виктор Медведчук

Ранее Лайф рассказывал, что российские десантники захватили украинские трофейные БТР и БМП. На сегодняшний день военные спокойно восстанавливают, осваивают и готовятся применять в бою технику.

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ТАСС / Александр Патрин

Артур Лапсаков

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