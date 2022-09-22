ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих в районе Северска

Более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц боевой техники и свыше тысячи боеприпасов к миномётам уничтожено в ДНР, в районе населённого пункта Северск. Об этом проинформировал на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.