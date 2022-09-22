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Опубликовано 22 сентября 2022, 09:11

ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих в районе Северска

Более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц боевой техники и свыше тысячи боеприпасов к миномётам уничтожено в ДНР, в районе населённого пункта Северск. Об этом проинформировал на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражён временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Северска", — сообщил он.

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Ранее Лайф сообщал, что почти весь личный состав одной из рот 28-й бригады ВСУ погиб из-за абсурдного приказа своего командира: солдат направили в контратаку через минное поле. А батальон 1-й Президентской бригады Национальной гвардии Украины безуспешно пытался контратаковать союзные войска под Павловкой в ДНР, его потери составили более 60 человек.

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Getty Images / Metin Aktas

Алексей Берковиц
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