ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих в районе Северска
Более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц боевой техники и свыше тысячи боеприпасов к миномётам уничтожено в ДНР, в районе населённого пункта Северск. Об этом проинформировал на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражён временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Северска", — сообщил он.
Ранее Лайф сообщал, что почти весь личный состав одной из рот 28-й бригады ВСУ погиб из-за абсурдного приказа своего командира: солдат направили в контратаку через минное поле. А батальон 1-й Президентской бригады Национальной гвардии Украины безуспешно пытался контратаковать союзные войска под Павловкой в ДНР, его потери составили более 60 человек.
Getty Images / Metin Aktas