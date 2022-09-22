Один из украинских батальонов выведен из строя огневыми ударами ВС РФ

Один из батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ потерял боеготовность в результате массированных огневых ударов Российской армии. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его данным, остатки личного состава покинули район боевых действий.

"Нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населённых пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения", — проинформировал представитель военного ведомства.