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Опубликовано 22 сентября 2022, 09:16

Один из украинских батальонов выведен из строя огневыми ударами ВС РФ

Один из батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ потерял боеготовность в результате массированных огневых ударов Российской армии. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его данным, остатки личного состава покинули район боевых действий.

"Нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населённых пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения", — проинформировал представитель военного ведомства.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районе Артёмовска было ликвидировано более 75 украинских боевиков, а также девять единиц военной техники. Был поражён пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ.

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ТАСС / Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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