Недостоверная информация о России внутри страны больше не будет распространяться, ведь их авторов давно считают маргиналами. Однако ситуация с фейками от западных СМИ обстоит иначе: они только убеждают Россию в правильности её действий. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой в эфире шоу "Дайте сказать!".

Пётр Толстой — о фейках в России и западных СМИ. Видео © YouTube / Дайте сказать!

"Знаете, был референдум в Крыму, и говорили, что этот референдум проходит под дулами автоматов вежливых людей. Это просто в данном случае такая экстраполированная картинка", — подчеркнул он.

Однако, уверен Толстой, сейчас людей, распространяющих недостоверную информацию, уже смыла волна истории, поэтому больше таких лженовостей не будет. Депутат гарантировал, что авторы фейков никогда больше не смогут высунуть носа из маргинальной ниши. А вот ситуация с западными СМИ обратная: чем больше они ругают Россию, тем больше Москва уверена в правильности своих действий. Дело в том, что пресса, телеканалы в Европе называют главными целями развал, капитуляцию РФ, её разгром на поле боя. Ради этого Запад и поставляет Украине новые вооружения. Таким образом, подчеркнул Толстой, Россия бьётся именно с НАТО, а не с Незалежной. Но вице-спикер уверен, что в скором времени ситуация изменится на 180 градусов, тогда на повестке дня появятся новые ялтинские соглашения о безопасности, которые Запад будет вынужден подписать с РФ.

"На самом деле в нашей ситуации у нас есть две вещи, которые нам остались, — это тосты и выстрелы. И я вас уверяю: ни в том ни в другом недостатка не будет", — заключил Толстой.