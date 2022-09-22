Иностранный легион ВСУ и два других подразделения потеряли до 150 бойцов под Запорожьем
Два украинских подразделения, а также печально известный Иностранный легион потеряли за сутки более 150 военнослужащих в районе Запорожья. Об этом проинформировал на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-й мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наёмников Иностранного легиона в районе города Запорожье. Потери ВСУ составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники", — сообщил представитель военного ведомства.
Напомним, что в конце августа более ста украинских боевиков из так называемого Иностранного легиона и националистического формирования "Кракен" были уничтожены огневыми ударами российских войск в Донецкой Народной Республике. А недавно стало известно, что наёмники Иностранного легиона, находящиеся на территории Украины, получают преступные приказы от мафиози из Польши — 60-летнего Саши Кучинского.
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