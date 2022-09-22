Глава ОКР назвал базовый сценарий возвращения российских спортсменов
Приоритетным сценарием возвращения российских спортсменов на международные старты является тот, при котором наши атлеты смогут выступать на крупных турнирах перед Олимпиадами 2024 и 2026 годов. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в ходе исполкома организации.
"Базовый и предпочтительный сценарий — возвращение российских спортсменов на международные старты в преддверии Олимпийских игр 2024 и 2026 годов. ОКР в рамках своей компетенции делает всё, чтобы санкции в отношении российских спортсменов были отменены. По итогам консультаций, организованных по инициативе МОК, упомянутый базовый сценарий является предпочтительным и для МОК, и для международных федераций", — заявил Поздняков.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Впоследствии глава Международного олимпийского комитета Томас Бах регулярно высказывался за продление санкций против наших спортсменов и их дальнейший недопуск на международные турниры.
ТАСС / Александр Щербак