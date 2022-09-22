Глава ОКР назвал базовый сценарий возвращения российских спортсменов

Приоритетным сценарием возвращения российских спортсменов на международные старты является тот, при котором наши атлеты смогут выступать на крупных турнирах перед Олимпиадами 2024 и 2026 годов. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в ходе исполкома организации.

"Базовый и предпочтительный сценарий — возвращение российских спортсменов на международные старты в преддверии Олимпийских игр 2024 и 2026 годов. ОКР в рамках своей компетенции делает всё, чтобы санкции в отношении российских спортсменов были отменены. По итогам консультаций, организованных по инициативе МОК, упомянутый базовый сценарий является предпочтительным и для МОК, и для международных федераций", — заявил Поздняков.