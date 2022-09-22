ВСУ выпустили 13 артиллерийских снарядов по Энергодару и территории рядом с ЗАЭС
Украинские военные в течение дня выпустили 13 артиллерийских снарядов по городу Энергодару и территории рядом с Запорожской атомной электростанцией. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток по городу Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, украинской артиллерией выпущено 13 артиллерийских снарядов", — сообщил он.
Представитель оборонного ведомства добавил, что удары наносились с позиций в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области. При этом данные подразделения бойцов Незалежной были подавлены ответным огнём российской артиллерии. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС сейчас в норме, подчеркнул Конашенков.
Ранее Лайф писал, что российские десантники захватили украинские трофейные БТР и БМП. Боевая техника была предоставлена Киеву западными и балтийскими странами.
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ТАСС / Сергей Мальгавко