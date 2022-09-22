ВСУ выпустили 13 артиллерийских снарядов по Энергодару и территории рядом с ЗАЭС

Украинские военные в течение дня выпустили 13 артиллерийских снарядов по городу Энергодару и территории рядом с Запорожской атомной электростанцией. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток по городу Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, украинской артиллерией выпущено 13 артиллерийских снарядов", — сообщил он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что удары наносились с позиций в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области. При этом данные подразделения бойцов Незалежной были подавлены ответным огнём российской артиллерии. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС сейчас в норме, подчеркнул Конашенков.