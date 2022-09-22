Медведев призвал "отставных идиотов с генеральскими лампасами" не пугать Россию ударами НАТО по Крыму
Отставным американским генералам не надо пугать Россию заявлениями об ударе НАТО по Крыму, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее", — написал он в телеграм-канале.
Медведев также обратился к западному истеблишменту и гражданам стран НАТО, призвав их понять, что Россия выбрала свой путь и обратной дороги нет.
Напомним, ранее генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес заявил, что его страна нанесёт "сокрушительный удар" по российским военным, если лидер РФ Владимир Путин применит на Украине ядерное оружие. Ходжес не исключил, что Вашингтон решит уничтожить базы РФ в Крыму.
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