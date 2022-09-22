Генерал США Ходжес пригрозил ударом по Черноморскому флоту в Крыму

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес утверждает, что его страна нанесёт "сокрушительный удар" по российским военным, если лидер РФ Владимир Путин применит на Украине ядерное оружие.

В интервью Daily Mail отставной военный назвал крайне маловероятным сценарий, при котором президент России отдаст приказ произвести ядерную атаку. Тем не менее реакция Джо Байдена на применение любого стратегического оружия массового уничтожения окажется "быстрой и жёсткой", добавил Ходжес.

Ответ президента США может быть и не ядерным, заметил американский генерал. Но при этом могут быть уничтожены российские базы в Крыму. Ходжес не исключил, что удар может прийтись и по российскому Черноморскому флоту.