МИД Китая подчеркнул важность роли России в ООН

Никто не может лишить РФ той важной роли, которую она играет в ООН. Такое мнение высказал глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Она прошла на полях Генассамблеи организации, передаёт РИА "Новости".

"Мы буквально только что встречались в Самарканде. Прежде всего хочу поприветствовать вас и поздравить с тем, что вы всё-таки приехали в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН. Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права", — сказал китайский министр, назвав Лаврова "дорогим другом", которого он очень рад видеть.

Ван И напомнил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на недавней встрече в Самарканде обсудили на полях саммита ШОС двусторонние отношения. Стороны достигли понимания по многим вопросам, подчеркнул глава МИД Китая. Он выразил готовность работать с Лавровым над реализацией решений, которые были достигнуты на последней встрече лидеров двух стран.

"Пандемия коронавируса ещё не прошла, а на мировой арене происходят глубокие изменения, в текущих обстоятельствах важно, чтобы мы усиливали нашу координацию и сотрудничество, совместно реагировали на общие вызовы, продвигая инициативы о глобальной безопасности, с тем чтобы сделать мировой порядок более справедливым", — призвал дипломат.