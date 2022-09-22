МАГАТЭ начало работу по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале переговоров с Россией и Украиной по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Этот процесс идёт только с Украиной и Россией", — цитирует чиновника РИА "Новости".