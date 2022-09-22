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22 сентября, 00:52

МАГАТЭ начало работу по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси объявил о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале переговоров с Россией и Украиной по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Этот процесс идёт только с Украиной и Россией", — цитирует чиновника РИА "Новости".

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И Киев, и Москва, по мнению Гросси, считают создание такой зоны необходимым. Этот вопрос необходимо решить в ближайшее время, подчеркнул он.

Шестой энергоблок Запорожской АЭС, единственный продолжавший работу, был остановлен в ночь на 11 сентября. Власти Энергодара объяснили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС, энергообеспечение которой после отключения последнего работавшего энергоблока было переведено на дизель-генераторы. 17 сентября в МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосети после починки инженерами одной из четырёх основных внешних линий электропередачи.

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Telegram-канал Администрации Энергодара

Юлия Коновалова

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