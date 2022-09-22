МАГАТЭ начало работу по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси объявил о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале переговоров с Россией и Украиной по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС.
"Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Этот процесс идёт только с Украиной и Россией", — цитирует чиновника РИА "Новости".
И Киев, и Москва, по мнению Гросси, считают создание такой зоны необходимым. Этот вопрос необходимо решить в ближайшее время, подчеркнул он.
Шестой энергоблок Запорожской АЭС, единственный продолжавший работу, был остановлен в ночь на 11 сентября. Власти Энергодара объяснили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС, энергообеспечение которой после отключения последнего работавшего энергоблока было переведено на дизель-генераторы. 17 сентября в МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосети после починки инженерами одной из четырёх основных внешних линий электропередачи.
Telegram-канал Администрации Энергодара