Евросоюзу не до Киева: Украина доставила Байдену новую проблему

Интенсивное вооружение Украины обернулось для Джо Байдена проблемой: страны Евросоюза постепенно сводят к нулю военную помощь Киеву. Такое утверждение содержится в статье, размещённой в газете The New York Times.

Авторы отмечают, что, с одной стороны, обещания многомиллиардной военной помощи со стороны Вашингтона практически никак не отразились на внутреннем рейтинге американского лидера. С другой — ему приходится удерживать на своей стороне страны Европы, которые ныне переживают серьёзный экономический кризис.

Власти США уверяют, что не замечают никакого раскола внутри альянса НАТО, члены которого согласились в той или иной степени поддержать Киев. Однако резкий рост цен на энергоносители и перспектива холодных домов вызвали тревогу среди европейцев. Как отмечают авторы, Байден старается продемонстрировать сплочённость внутри альянса в происходящем вокруг Украины. Однако большую часть помощи украинская сторона получает от Вашингтона, в то время как финансовая и военная поддержка Европы свелась практически к минимуму.