Евросоюзу не до Киева: Украина доставила Байдену новую проблему
New York Times: Вооружение Киева обернулось новой проблемой для Байдена
Интенсивное вооружение Украины обернулось для Джо Байдена проблемой: страны Евросоюза постепенно сводят к нулю военную помощь Киеву. Такое утверждение содержится в статье, размещённой в газете The New York Times.
Авторы отмечают, что, с одной стороны, обещания многомиллиардной военной помощи со стороны Вашингтона практически никак не отразились на внутреннем рейтинге американского лидера. С другой — ему приходится удерживать на своей стороне страны Европы, которые ныне переживают серьёзный экономический кризис.
Власти США уверяют, что не замечают никакого раскола внутри альянса НАТО, члены которого согласились в той или иной степени поддержать Киев. Однако резкий рост цен на энергоносители и перспектива холодных домов вызвали тревогу среди европейцев. Как отмечают авторы, Байден старается продемонстрировать сплочённость внутри альянса в происходящем вокруг Украины. Однако большую часть помощи украинская сторона получает от Вашингтона, в то время как финансовая и военная поддержка Европы свелась практически к минимуму.
Ранее американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кёрби заявил, что США ни в коем случае не воюют с Россией. Он добавил, что все заявления о противостоянии НАТО и РФ "даже близко не похожи на правду".