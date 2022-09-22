ПВО РФ за сутки сбила 17 украинских дронов и перехватила 37 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 17 беспилотников ВСУ, перехватили 37 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха", а также семь поступивших Киеву от США противорадиолокационных ракет HARM. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, украинские дроны были сбиты в районах населённых пунктов Берёзовое, Урожайное, Степное, Валерьяновка (ДНР), Терновые Поды (Николаевская область), Максима Горького, Чаривное, Степное и Новая Каховка (Херсонская область). А семь американских ракет были уничтожены в районе Чернобаевки (Херсонская область).

"Кроме того, в воздухе уничтожено 37 снарядов РСЗО, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Каховской ГЭС и города Херсона и десять снарядов "Ольха" в районах населённых пунктов Макеевка, Волноваха Донецкой Народной Республики, Червоный Маяк Херсонской области и города Херсона", — отметил генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Всего, по данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 295 самолётов, 155 вертолётов, 2035 беспилотников, 375 ЗРК противника. Также ВСУ лишились 5073 танков и других боевых бронированных машин, 843 боевых машин РСЗО, 3406 орудий полевой артиллерии и миномёта и 5786 единиц специальной военной автомобильной техники.