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Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 09:27
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ПВО РФ за сутки сбила 17 украинских дронов и перехватила 37 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 17 беспилотников ВСУ, перехватили 37 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха", а также семь поступивших Киеву от США противорадиолокационных ракет HARM. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, украинские дроны были сбиты в районах населённых пунктов Берёзовое, Урожайное, Степное, Валерьяновка (ДНР), Терновые Поды (Николаевская область), Максима Горького, Чаривное, Степное и Новая Каховка (Херсонская область). А семь американских ракет были уничтожены в районе Чернобаевки (Херсонская область).

"Кроме того, в воздухе уничтожено 37 снарядов РСЗО, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Каховской ГЭС и города Херсона и десять снарядов "Ольха" в районах населённых пунктов Макеевка, Волноваха Донецкой Народной Республики, Червоный Маяк Херсонской области и города Херсона", — отметил генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Всего, по данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 295 самолётов, 155 вертолётов, 2035 беспилотников, 375 ЗРК противника. Также ВСУ лишились 5073 танков и других боевых бронированных машин, 843 боевых машин РСЗО, 3406 орудий полевой артиллерии и миномёта и 5786 единиц специальной военной автомобильной техники.

Один из украинских батальонов выведен из строя огневыми ударами ВС РФ
Один из украинских батальонов выведен из строя огневыми ударами ВС РФ

Ранее Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили до 30 украинских военных при попытке переправы через реку Оскол. Речь идёт о 14-й механизированной бригаде ВСУ.

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ТАСС / Виталий Невар

Наталья Исакова
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