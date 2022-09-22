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22 сентября, 10:23

Песков: Статус спецоперации не изменился после объявления частичной мобилизации

Статус специальной военной операции не изменился после объявления в России частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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