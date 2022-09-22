Песков назвал преувеличенными слухи об ажиотаже в аэропортах РФ

Информация в Сети об ажиотаже в российских аэропортах на фоне объявления частичной мобилизации очень сильно преувеличена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Информация о некоем ажиотаже в аэропортах сильно преувеличена. Очень много фейковой информации на этот счёт появляется. Нужно внимательно относиться, чтобы не становиться жертвой лживой информации", — отметил представитель Кремля.