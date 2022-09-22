Песков назвал преувеличенными слухи об ажиотаже в аэропортах РФ
Информация в Сети об ажиотаже в российских аэропортах на фоне объявления частичной мобилизации очень сильно преувеличена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Информация о некоем ажиотаже в аэропортах сильно преувеличена. Очень много фейковой информации на этот счёт появляется. Нужно внимательно относиться, чтобы не становиться жертвой лживой информации", — отметил представитель Кремля.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
Агентство "Москва" / Сандурская Софья