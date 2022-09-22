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22 сентября, 10:09

"Думал, они шутят": Кузяев сначала не поверил, что Малком и Клаудиньо хотят получить гражданство РФ

Далер Кузяев: Малком и Клаудиньо пригодились бы сборной России

Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Далер Кузяев заявил, что сначала не поверил в желание своих партнёров по клубу Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что бразильские легионеры "Зенита" по личной инициативе захотели получить гражданство РФ и уже начали процедуру оформления документов.

"Сначала я не поверил, что Малком и Клаудиньо хотят российское гражданство. Думал, они шутят, прикалываются. Оказалось, что это правда. Не знаю, получили или нет. Конечно, они пригодились бы в сборной", сказал Кузяев.

Два звёздных бразильца из "Зенита" захотели получить российский паспорт

Два звёздных бразильца из "Зенита" захотели получить российский паспорт

Отметим, что 25-летний Малком перешёл в "Зенит" из испанской "Барселоны" в августе 2019 года. В составе петербургской команды он стал трёхкратным чемпионом России, трижды завоевал суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Его ровесник Клаудиньо присоединился к "Зениту" в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Оба футболиста не играли за первую сборную Бразилии, но выступали за олимпийскую команду, в составе которой завоевали золото на Играх в Токио.

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ФК "Зенит"

Роман Фейгин

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