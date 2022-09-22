"Думал, они шутят": Кузяев сначала не поверил, что Малком и Клаудиньо хотят получить гражданство РФ

Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Далер Кузяев заявил, что сначала не поверил в желание своих партнёров по клубу Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что бразильские легионеры "Зенита" по личной инициативе захотели получить гражданство РФ и уже начали процедуру оформления документов.

"Сначала я не поверил, что Малком и Клаудиньо хотят российское гражданство. Думал, они шутят, прикалываются. Оказалось, что это правда. Не знаю, получили или нет. Конечно, они пригодились бы в сборной", — сказал Кузяев.