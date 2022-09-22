"Уровень шума преувеличен": В НСПК заявили, что карты "Мир" в Турции продолжают работать

"Уровень опасений, шума вокруг платёжной системы "Мир" за рубежом — он несколько преувеличен. По Турции, наверное, такая самая выразительная тема. Среди наших банков-партнёров два банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество, но три банка продолжают работать", — отметил он.

Комлев подчеркнул, что значительного снижения объёмов в Турции нет. По словам эксперта, сейчас фиксируется больше чем две трети оборота по количеству транзакций и по размеру того, что было в пиковый период. При этом в других государствах никаких изменений в этом плане на данный момент нет.