"Уровень шума преувеличен": В НСПК заявили, что карты "Мир" в Турции продолжают работать
Глава НСПК Комлев: В Турции и других государствах карты "Мир" по-прежнему работают
Карты "Мир" продолжают работать в зарубежных странах, в частности в Турции. Такое заявление сделал генеральный директор Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев на XIX Международном форуме "Банки России — XXI век".
"Уровень опасений, шума вокруг платёжной системы "Мир" за рубежом — он несколько преувеличен. По Турции, наверное, такая самая выразительная тема. Среди наших банков-партнёров два банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество, но три банка продолжают работать", — отметил он.
Комлев подчеркнул, что значительного снижения объёмов в Турции нет. По словам эксперта, сейчас фиксируется больше чем две трети оборота по количеству транзакций и по размеру того, что было в пиковый период. При этом в других государствах никаких изменений в этом плане на данный момент нет.
Ранее Лайф писал, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял и "Денизбанк" (DenizBank). При этом уточнялось, что несколько других крупных банков всё ещё могут выдавать турецкие лиры с российских банковских карт. Также "Мир" перестали принимать ещё в двух странах.
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