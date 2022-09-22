Поддержавший Украину актёр Ален Делон собрался взять интервью у Зеленского

Как отмечают журналисты, это будет первое публичное появление 86-летнего актёра в эфире за этот год. Последние десять лет Делон находился на пенсии. Интервью выйдет на французском телеканале TV5 уже завтра, 23 сентября. Также на этой неделе знаменитый артист выразил поддержку Киеву на фоне проводимой Россией специальной операции. В частности, он подчеркнул, что его глубоко "огорчило и опечалило" то, что сейчас происходит с Незалежной.