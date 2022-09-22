Поддержавший Украину актёр Ален Делон собрался взять интервью у Зеленского
BFMTV: Актёр Ален Делон возьмёт интервью у Зеленского
Звезда французского кинематографа Ален Делон возьмёт интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Как отмечают журналисты, это будет первое публичное появление 86-летнего актёра в эфире за этот год. Последние десять лет Делон находился на пенсии. Интервью выйдет на французском телеканале TV5 уже завтра, 23 сентября. Также на этой неделе знаменитый артист выразил поддержку Киеву на фоне проводимой Россией специальной операции. В частности, он подчеркнул, что его глубоко "огорчило и опечалило" то, что сейчас происходит с Незалежной.
Ранее Лайф сообщал, что американский актёр и режиссёр Шон Пенн посетил Киев второй раз с начала российской спецоперации на Украине. До этого артист посещал Незалежную в феврале, тогда же он встретился с Зеленским.
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