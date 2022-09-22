Разработчик "Сармата" заявил, что ракета сможет достать почти до любой точки Земли
Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" обладает десятками видов боевого оснащения, что позволяет ей наносить удар почти по любой точке Земли. Об этом заявил генеральный директор и генеральный конструктор ГРЦ Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь.
"В состав оснащения "Сармата" входит несколько десятков видов полезной нагрузки, что позволяет ему выполнять поставленные задачи практически в любой точке земного шара", — приводит его слова РИА "Новости".
Бортовая система управления полётом "Сармата" обладает возможностью коррекции траектории по спутникам системы ГЛОНАСС, что позволяет ей наводиться на цель даже при попадании в неё ракеты противоракетной обороны, добавил Дегтярь.
Ранее Лайф писал, что у стратегического ракетного комплекса "Сармат" нет аналогов в мире. Планируется, что он заменит ракеты "Воевода". Первый запуск ракеты состоялся в конце апреля. А в июне президент России Владимир Путин заявил, что комплекс "Сармат" заступит на боевое дежурство уже в конце 2022 года.