Разработчик "Сармата" заявил, что ракета сможет достать почти до любой точки Земли

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" обладает десятками видов боевого оснащения, что позволяет ей наносить удар почти по любой точке Земли. Об этом заявил генеральный директор и генеральный конструктор ГРЦ Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь.

"В состав оснащения "Сармата" входит несколько десятков видов полезной нагрузки, что позволяет ему выполнять поставленные задачи практически в любой точке земного шара", — приводит его слова РИА "Новости".