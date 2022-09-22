Reuters: Эрдоган проведёт встречу на высоком уровне для обсуждения работы системы "Мир"
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган завтра, 23 сентября, проведёт "встречу на высоком уровне", на которой будет затронута ситуация с российской платёжной системой "Мир". Об этом сообщает Reuters.
Как сообщил агентству источник, на встрече будут обсуждаться и другие вопросы, включая возможные санкции и общую экономическую ситуацию. При этом, кто будет принимать участие в обсуждениях, пока не уточняется.
Ранее стало известно, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял "Денизбанк" (DenizBank). Также "Мир" перестали принимать ещё в двух странах.