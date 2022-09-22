Россия и США согласовали назначение Линн Трейси послом в Москве
Рябков: Россия дала согласие на назначение Линн Трейси новым послом США в Москве
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РФ дала согласие на назначение Линн Трейси новым американским послом в Москве. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
"Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на неё уже определённое время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность только что. А агреман мы дали", — подчеркнул он в беседе с журналистами.
Напомним, ранее президент США Джо Байден сообщил, что намерен выдвинуть на должность посла в России кадровую сотрудницу Госдепа Линн Трейси. Она ныне возглавляет американскую дипмиссию в Армении.
Как рассказывал Лайф, 4 сентября стало известно, что посол США в России Салливан завершил работу и покинул Москву, а его обязанности временно будет исполнять заместитель Элизабет Руд. В Госдепе поспешили заявить, что посол покинул пост "в рамках запланированной ротации американских дипломатических кадров", но позже выяснилось, что причиной, по которой посол США Салливан срочно свернул работу в РФ, стала смертельная болезнь жены. Она скончалась 5 сентября.