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22 сентября, 09:55

Макрон: Нужно сделать всё, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров

Франция должна сделать всё для того, чтобы Москва и Киев вернулись к переговорам, как будут готовы к этому. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу BFM TV заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я не буду озвучивать никаких интерпретаций [развития событий на Украине], ни каких-либо высказываний, которые могли бы усугубить эскалацию. Я думаю, что сегодня мы должны сделать всё для того, чтобы в момент, выбранный вовлечёнными сторонами, когда Украина будет способна это сделать, стороны вернулись за стол переговоров", — сказал он.

При этом, по словам Макрона, переговоры должны учитывать требования Украины, в том числе восстановление государственных границ "как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале". Кроме того, французский лидер отметил, что Франция "не находится в состоянии войны с Россией", и выразил готовность продолжать диалог с Москвой.

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Ранее Макрон пригрозил России большей изоляцией из-за объявления частичной мобилизации. По его словам, это решение стало плохой новостью. Французский лидер подчеркнул, что "ядерным державам необходимо действовать ответственно".

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Getty Images / Michael M. Santiago

Григорий Воронцов

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