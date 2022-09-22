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22 сентября, 10:15

Песков утверждает, что вручение повесток задержанным на митингах не противоречит закону

Вручение повесток гражданам, задержанным на митингах против проведения спецоперации, не противоречит закону. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Она не противоречит закону", — заявил он в ответ на вопрос, насколько оправдана эта практика.

Тонкости вручения повестки по мобилизации: Что будет, если призывника не найдут по адресу прописки

Тонкости вручения повестки по мобилизации: Что будет, если призывника не найдут по адресу прописки

Напомним, что 21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Алексей Берковиц

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