Российским военнопленным, освобождённым в результате обмена, впервые удалось поговорить с родными. Видео опубликовал SHOT.

Освобождённые военнопленные впервые звонят родственникам. Видео © SHOT

"Я в России, родная! Я дома! Привет, моё солнышко!" — радуется один из военнослужащих.

"Ксюня, нас освободили! Мы в Москве! Россия своих не бросает! Ксюня, я тебя люблю!" — говорит с любимой другой.

Также один из военнослужащих выразил огромную благодарность российскому правительству, так как оно не бросило ребят на Украине и вызволило из плена.