ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 10:22
10170

Освобождённые российские военнопленные впервые смогли дозвониться родным

Лайф публикует видео, как освобождённые из плена российские военные впервые звонят родным

Российским военнопленным, освобождённым в результате обмена, впервые удалось поговорить с родными. Видео опубликовал SHOT.

Освобождённые военнопленные впервые звонят родственникам. Видео © SHOT

"Я в России, родная! Я дома! Привет, моё солнышко!" — радуется один из военнослужащих.

"Ксюня, нас освободили! Мы в Москве! Россия своих не бросает! Ксюня, я тебя люблю!" — говорит с любимой другой.

Также один из военнослужащих выразил огромную благодарность российскому правительству, так как оно не бросило ребят на Украине и вызволило из плена.

"Ъ": Россия и Украина обменяли военнопленных, в их числе Виктор Медведчук
"Ъ": Россия и Украина обменяли военнопленных, в их числе Виктор Медведчук

Ранее Лайф рассказывал, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях Минобороны.

BannerImage

SHOT

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar