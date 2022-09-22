НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 сентября, 10:22

"Всё хорошо! Вытирайте слёзы!": Освобождённые российские военнопленные впервые смогли дозвониться родным

Лайф публикует видео, как освобождённые из плена российские военные впервые звонят родным

Российским военнопленным, освобождённым в результате обмена, впервые удалось поговорить с родными. Видео опубликовал SHOT.

Освобождённые военнопленные впервые звонят родственникам. Видео © SHOT

"Я в России, родная! Я дома! Привет, моё солнышко!" — радуется один из военнослужащих.

"Ксюня, нас освободили! Мы в Москве! Россия своих не бросает! Ксюня, я тебя люблю!" — говорит с любимой другой.

Также один из военнослужащих выразил огромную благодарность российскому правительству, так как оно не бросило ребят на Украине и вызволило из плена.

"Ъ": Россия и Украина обменяли военнопленных, в их числе Виктор Медведчук

"Ъ": Россия и Украина обменяли военнопленных, в их числе Виктор Медведчук

Ранее Лайф рассказывал, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях Минобороны.

Обложка ©

SHOT

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров