Освобождённые российские военнопленные впервые смогли дозвониться родным
Лайф публикует видео, как освобождённые из плена российские военные впервые звонят родным
Российским военнопленным, освобождённым в результате обмена, впервые удалось поговорить с родными. Видео опубликовал SHOT.
Освобождённые военнопленные впервые звонят родственникам. Видео © SHOT
"Я в России, родная! Я дома! Привет, моё солнышко!" — радуется один из военнослужащих.
"Ксюня, нас освободили! Мы в Москве! Россия своих не бросает! Ксюня, я тебя люблю!" — говорит с любимой другой.
Также один из военнослужащих выразил огромную благодарность российскому правительству, так как оно не бросило ребят на Украине и вызволило из плена.
Ранее Лайф рассказывал, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях Минобороны.