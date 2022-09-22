По меньшей мере шесть человек погибли при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ
По меньшей мере шесть человек погибли при обстреле Донецка со стороны украинских военных, снаряды в том числе попали в центральный рынок. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Видео © Telegram / ЧП Донецк Z
"По поступившей информации, при обстреле Крытого рынка погибли 6 человек", — написал он.
По его данным, ещё шестеро получили ранения, а информация о жертвах продолжает поступать. Снаряды противника попали в том числе в маршрутку, в которой находились люди. Среди них также есть погибшие. Сейчас сотрудники МЧС и пожарной охраны помогают пострадавшим.
Ранее мэр Донецка Кулемзин заявил о множестве пострадавших из-за обстрела города со стороны ВСУ. По его словам, по Ворошиловскому району города украинские военные выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Владимир Гердо