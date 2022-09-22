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22 сентября, 10:20

По меньшей мере шесть человек погибли при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

По меньшей мере шесть человек погибли при обстреле Донецка со стороны украинских военных, снаряды в том числе попали в центральный рынок. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Видео © Telegram / ЧП Донецк Z

"По поступившей информации, при обстреле Крытого рынка погибли 6 человек", — написал он.

По его данным, ещё шестеро получили ранения, а информация о жертвах продолжает поступать. Снаряды противника попали в том числе в маршрутку, в которой находились люди. Среди них также есть погибшие. Сейчас сотрудники МЧС и пожарной охраны помогают пострадавшим.

ВСУ обстреляли больницу в Донецке, ранены три человека

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Ранее мэр Донецка Кулемзин заявил о множестве пострадавших из-за обстрела города со стороны ВСУ. По его словам, по Ворошиловскому району города украинские военные выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов

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