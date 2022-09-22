По меньшей мере шесть человек погибли при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

По меньшей мере шесть человек погибли при обстреле Донецка со стороны украинских военных, снаряды в том числе попали в центральный рынок. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Видео © Telegram / ЧП Донецк Z

"По поступившей информации, при обстреле Крытого рынка погибли 6 человек", — написал он.

По его данным, ещё шестеро получили ранения, а информация о жертвах продолжает поступать. Снаряды противника попали в том числе в маршрутку, в которой находились люди. Среди них также есть погибшие. Сейчас сотрудники МЧС и пожарной охраны помогают пострадавшим.