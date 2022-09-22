"Вернулась домой": Олимпийская чемпионка Щербакова впервые после операции вышла на лёд
Анна Щербакова приступила к тренировкам впервые после операции
Олимпийская чемпионка Пекина, фигуристка Анна Щербакова впервые провела тренировку на льду после операции. Об этом сама спортсменка рассказала на своих страницах в соцсетях.
Анна Щербакова вернулась на лёд после операции на колене. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_scherbakova
"Вернулась домой", — подписала публикацию с видеороликом со льда фигуристка.
Напомним, Анне Щербаковой сделали операцию на колене в Германии. По словам самой спортсменки, травма её мучила достаточно долго, однако из-за плотного соревновательного графика ранее она не могла заняться её лечением.