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22 сентября, 10:24

"Вернулась домой": Олимпийская чемпионка Щербакова впервые после операции вышла на лёд

Анна Щербакова приступила к тренировкам впервые после операции

Олимпийская чемпионка Пекина, фигуристка Анна Щербакова впервые провела тренировку на льду после операции. Об этом сама спортсменка рассказала на своих страницах в соцсетях.

Анна Щербакова вернулась на лёд после операции на колене. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_scherbakova

"Вернулась домой", — подписала публикацию с видеороликом со льда фигуристка.

Логичное завершение: Почему операция Анны Щербаковой может привести к концу её спортивной карьеры

Логичное завершение: Почему операция Анны Щербаковой может привести к концу её спортивной карьеры

Напомним, Анне Щербаковой сделали операцию на колене в Германии. По словам самой спортсменки, травма её мучила достаточно долго, однако из-за плотного соревновательного графика ранее она не могла заняться её лечением.

Шамиль Гаджиев

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