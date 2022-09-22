При первой возможности Россия "оторвёт ноги" с "русофобскими носками" всем западным чиновникам. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой в эфире шоу "Дайте сказать!", комментируя недавнее появление директора Центра стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса, который надел носки с лозунгом "Топчу русню".

Толстой обещает оторвать ноги чиновнику НАТО в "русофобских носках". Видео © LIFE

"Вы знаете, вот до недавнего времени казалось, что такое невозможно. А с какого-то момента мы увидели, что наши вот эти улыбчивые, лощёные западные партнёры, которые так любили порассуждать, поучить туземцев демократии, хорошим манерам и так далее, сами оказались людоедами. Значит, могу сказать, что при первой же возможности ноги с такими носками мы оторвём. Это чисто дипломатический подход", — сказал парламентарий.

Толстой уверен, что все европейские политики и чиновники, которые "пытаются вякать" против нашей страны, начиная от Прибалтики и Польши, через три-пять лет окажутся на свалке истории.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Пётр Толстой также рассказал о будущих референдумах в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, о возможных провокациях Киева и об объявленной президентом РФ мобилизации. Смотрите по ссылке.