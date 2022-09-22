"Нам наплевать": В Госдуме оценили отказ Запада признавать итоги предстоящих референдумов
Толстой объяснил, почему России наплевать на признание Западом итогов референдумов
России не требуется, чтобы Украина и её западные союзники признавали итоги предстоящих референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. По большому счёту, как заявил вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой в эфире шоу "Дайте сказать!", Москве наплевать.
Толстой заявил, что России наплевать на признание итогов референдумов Украиной и странами Запада. Видео © YouTube / Дайте сказать!
"Почему нам наплевать на их признание? Наплевать, потому что отношения с этими странами — ну, Украина вообще перестанет существовать как страна, ещё далеки до того, чтобы всерьёз обсуждать, кто что признаёт. Это равносильно тому, что мы бы сейчас сказали, что мы не признаём воссоединение Германии", — отметил он.
Вместе с тем Толстой напомнил, что США никогда не признавали вхождение Эстонии, Латвии и Литвы в состав Советского Союза. Аналогичной позиции американцы сегодня придерживаются в отношении российского Крыма. При этом вице-спикер Госдумы РФ обратил внимание на то, что Вашингтон признаёт независимость Косова, где вообще никакого референдума и в помине не было. В заключение парламентарий подчеркнул, что для российской стороны признание Западом предстоящих итогов референдумов не имеет абсолютно никакого значения. Важно, что граница нашей страны будет там, где решит народ, добавил он.
А ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости новых антироссийских санкций из-за предстоящих референдумов на освобождённых территориях Украины. В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Западу не стоит торопиться с введением новых санкций против РФ.
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