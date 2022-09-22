"Нам наплевать": В Госдуме оценили отказ Запада признавать итоги предстоящих референдумов

России не требуется, чтобы Украина и её западные союзники признавали итоги предстоящих референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. По большому счёту, как заявил вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой в эфире шоу "Дайте сказать!", Москве наплевать.

Толстой заявил, что России наплевать на признание итогов референдумов Украиной и странами Запада. Видео © YouTube / Дайте сказать!

"Почему нам наплевать на их признание? Наплевать, потому что отношения с этими странами — ну, Украина вообще перестанет существовать как страна, ещё далеки до того, чтобы всерьёз обсуждать, кто что признаёт. Это равносильно тому, что мы бы сейчас сказали, что мы не признаём воссоединение Германии", — отметил он.