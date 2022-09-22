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22 сентября, 10:34

"Нам наплевать": В Госдуме оценили отказ Запада признавать итоги предстоящих референдумов

Толстой объяснил, почему России наплевать на признание Западом итогов референдумов

России не требуется, чтобы Украина и её западные союзники признавали итоги предстоящих референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. По большому счёту, как заявил вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой в эфире шоу "Дайте сказать!", Москве наплевать.

Толстой заявил, что России наплевать на признание итогов референдумов Украиной и странами Запада. Видео © YouTube / Дайте сказать!

"Почему нам наплевать на их признание? Наплевать, потому что отношения с этими странами — ну, Украина вообще перестанет существовать как страна, ещё далеки до того, чтобы всерьёз обсуждать, кто что признаёт. Это равносильно тому, что мы бы сейчас сказали, что мы не признаём воссоединение Германии", — отметил он.

Вместе с тем Толстой напомнил, что США никогда не признавали вхождение Эстонии, Латвии и Литвы в состав Советского Союза. Аналогичной позиции американцы сегодня придерживаются в отношении российского Крыма. При этом вице-спикер Госдумы РФ обратил внимание на то, что Вашингтон признаёт независимость Косова, где вообще никакого референдума и в помине не было. В заключение парламентарий подчеркнул, что для российской стороны признание Западом предстоящих итогов референдумов не имеет абсолютно никакого значения. Важно, что граница нашей страны будет там, где решит народ, добавил он.

Почему Запад не ожидал, что регионы Украины пойдут по косовскому сценарию

Почему Запад не ожидал, что регионы Украины пойдут по косовскому сценарию

А ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости новых антироссийских санкций из-за предстоящих референдумов на освобождённых территориях Украины. В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Западу не стоит торопиться с введением новых санкций против РФ.

Обложка ©

YouTube / Дайте сказать!

Наталья Исакова

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